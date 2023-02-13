ВСУ: Россияне в Бахмуте постоянно меняют тактику, но у них есть одна большая слабость

Войска РФ, которые пытаются штурмовать Бахмут Донецкой области, постоянно меняют тактику. Однако у оккупантов есть одна большая слабость — они играют на чужом поле, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр в Facebook.

"Битва за Бахмут продолжается. Противник постоянно меняет тактику. То атакует малыми штурмовыми группами, то задействует для штурма десятки мобилизованных" , — говорится в сообщении.

Также сообщается, что оккупанты иногда усиливают обстрелы ночью, систематически поражают ракетами города, терроризирует мирное население, подрывает гражданскую инфраструктуру.

"Порой оккупант кажется сильнее и многочисленнее. Впрочем, он имеет одну большую слабость — играет на чужом поле, воюет за чужую землю. И именно это обещает захватчику большой провал" , — добавили в пресс-службе.

Ранее в Минобороны Британии сообщили, что войска РФ продвинулись в районе Бахмута. По их данным, наемники ЧВК Вагнера продвинулись на 2−3 км на запад, контролируя местность вблизи основной трассы М-03, ведущей в город.

10 февраля спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что в районе Бахмута за сутки произошло 54 боевых столкновения, но россияне все еще не перерезали пути снабжения ВСУ.