ЗСУ: Росіяни в Бахмуті постійно змінюють тактику, але у них є одна велика слабкість

Війська РФ, які намагаються штурмувати Бахмут Донецької області, постійно змінюють тактику. Однак окупанти мають одну велику слабкість — вони грають на чужому полі, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба 93 окремої механізованої бригади Холодний Яр у Facebook.

"Битва за Бахмут продовжується. Противник постійно змінює тактику. То атакує малими штурмовими групами, то залучає для штурму десятки мобілізованих" , — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що окупанти іноді посилюють обстріли вночі, систематично вражають ракетами міста, тероризують мирне населення, підривають цивільну інфраструктуру.

"Інколи окупант здається сильнішим і численнішим. Втім, він має одну велику слабість — грає на чужому полі, воює за чужу землю. І саме це обіцяє загарбникові великий провал" , - додали у пресслужбі.

Раніше в Міноборони Британії повідомили, що війська РФ просунулися в районі Бахмута. За їхніми даними, найманці ПВК Вагнера просунулися на 2-3 км на захід, контролюючи місцевість поблизу основної траси М-03, яка веде до міста.

10 лютого речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий повідомляв, що в районі Бахмута за добу сталося 54 бойові зіткнення, але росіяни все ще не перерізали шляхи постачання ЗСУ.