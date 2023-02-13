Bloomberg: Блинкен рассматривает возможность встречи с главой МИД Китая

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает возможность встречи с главой МИД Китая Ван И, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Возможно, это произойдет на этой неделе на Мюнхенской конференции безопасности.

Bloomberg отмечает, что встреча может состояться при согласии обеих сторон.

Высокопоставленное должностное лицо администрации, которого спросили о возможности встречи Блинкена и главы МИД Китая, сказал, что США постоянно оценивают свои варианты дипломатии, но им нечего объявить.

Совет национальной безопасности и Госдепартамент США отказались от комментариев Bloomberg, как и посольство Китая.

Напомним, что главный китайский дипломат Ван И собирается посетить несколько европейских стран и Россию. Визит состоится в этом месяце.

Недавно Блинкен перенес свой визит в Китай. Причиной этого является инцидент с китайским воздушным шаром, который был обнаружен в американском воздушном пространстве.

В МИД Китая ответили на решение госсекретаря США Энтони Блинкена отложить свой визит в Пекин после скандала с китайскими пулями-шпионами. Там назвали такой шаг "чисто внутренним делом американской стороны."