НАТО готовит план на случай высокоинтенсивного конфликта - Bloomberg

НАТО разрабатывает секретные инструкции на случай участия стран блока в конфликте, при котором союзники должны защищать друг друга по статье 5.﻿ Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Ожидается, что на встрече в Брюсселе на этой неделе министры обороны стран блока подпишут новые политические инструкции, которые установят инвестиционные требования к союзникам для подготовки к потенциальной будущей военной деятельности.

В секретных инструкциях будут планироваться способы одновременного участия НАТО в так называемом высокоинтенсивном конфликте по статье 5, когда союзники должны защищать друг друга, а также вне зоны действия этой статьи.

По словам высокопоставленного чиновника НАТО, союзникам по НАТО будет предложено направить инвестиции на возможности, необходимые для коллективной обороны, такие как более тяжелые силы, а также более противовоздушной и противоракетной обороны. Руководство также подчеркнет необходимость более крупных инвестиций в цифровую модернизацию и подчеркнет необходимость комплексного использования данных, собранных от сил. После принятия указаний военное командование НАТО в течение следующих месяцев подробно определит требования к каждому союзнику.

Сообщается, что страны НАТО пообещали тратить больше на оборону после вторжения России в Украину, но многие страны, включая Люксембург, Канаду и Италию, все еще пытаются придерживаться старых установок. Это усложняет Североатлантическому союзу существенное усиление целевого показателя, что может заставить союзников вместо этого согласиться на минимальный уровень в расходах 2% своего экономического производства на оборону. И даже это может быть сложно, особенно потому, что экономики страдают от высоких цен на продовольствие и энергию.

Так, цель начнут обсуждать во время двухдневной встречи министров обороны в Брюсселе.

"Если Столтенбергу удалось получить согласие всех, что 2% должны быть минимальным, то это уже было бы политически значимым процессом" , - сказал старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям и бывший помощник генсека НАТО Генрих Браусс.

В ноябре Столтенберг заявил, что инвестиции в оборону будут важной темой на Вильнюсском саммите, добавив, что "2% ВВП на оборону следует считать минимумом, а не потолком".

Поскольку Польша уже планирует тратить 4% своего валового внутреннего продукта на оборону, союзники по НАТО могут столкнуться с давлением восточных стран по дальнейшему увеличению расходов.

Но более высокая цифра может столкнуться с отказом со стороны меньших стран с относительно высоким ВВП. Хотя союзники в общем-то соглашаются, что им нужно тратить больше, одним из главных нерешенных вопросов будет то, как быстро они должны это делать.