На востоке страны защитники уничтожили российский вертолет Ка-52

В среду, 15 февраля, на востоке страны защитники Украины уничтожили российский вертолет Ка-52, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в Facebook.

"Сегодня на восточном фронте защитники Украины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52. Слава Украине и ее воинам. Смерть врагам" , — говорится в сообщении.

Всего, по данным Генштаба, с начала российского вторжения в Украине ликвидированы 286 вертолетов и 298 самолетов оккупантов.

Ранне Financial Times со ссылкой на два источника среди официальных лиц сообщило, что Россия накапливает у границ Украины самолеты и вертолеты. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон не видит признаков того, что страна-террорист Россия наращивает авиацию для массированной атаки на Украину.