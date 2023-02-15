На сході країни захисники знищили російський гелікоптер Ка-52

У середу, 15 лютого, на сході країни захисники України знищили російський гелікоптер Ка-52, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ЗСУ у Facebook.

"Сьогодні на східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52. Слава Україні та її воїнам. Смерть ворогам" , - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними Генштабу, з початку російського вторгнення в Україні ліквідовано 286 гелікоптерів та 298 літаків окупантів.

Раніше Financial Times з посиланням на два джерела серед офіційних осіб повідомило, що Росія накопичує біля кордонів України літаки та гелікоптери. Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон не бачить ознак того, що країна-терорист Росія нарощує авіацію для масованої атаки по Україні.