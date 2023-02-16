ЕБРР ухудшил экономический прогноз для Украины

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз по росту экономики Украины до 1% в 2023 году, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

Еще в сентябре прошлого года ЕББР прогнозировал рост экономики Украины на 8%.

В банке отметили, что из-за продолжающегося российского вторжения регионы Восточной Европы и Кавказа столкнулись с «огромной неопределенностью» в краткосрочной перспективе.

"В 2023 году исходя из того, что боевые действия в Украине останутся ограничены нынешней территорией, которая до войны производила около 20% ВВП, по всей вероятности, реальный объем производства стабилизируется на уровне около 70% от уровня 2021 года" , — подсчитали в банке.

В ЕБРР считают, что на экономику Украины по-прежнему будут влиять реалии военного времени.

В банке отмечают, что если на поле боя не произойдет «существенных стратегических изменений» рост ВВП Украины в 2024 году скорее всего будет вялым, но по крайней мере положительным (3% по итогам года).

Инфляция по всему региону также может оставаться выше целевых ставок, особенно в Украине и Молдове.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне СС (высокая вероятность дефолта).