ЄБРР погіршив економічний прогноз для України

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання економіки України до 1% у 2023 році, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР.

Ще у вересні минулого року ЄББР прогнозувало зростання економіки України на 8%.

У банку зазначили, що через російське вторгнення, що триває, регіони Східної Європи і Кавказу зіткнулися з «величезною невизначеністю» в короткостроковій перспективі.

"У 2023 році виходячи з того, що бойові дії в Україні залишаться обмежені нинішньою територією, яка до війни виробляла близько 20% ВВП, ймовірно, реальний обсяг виробництва стабілізується на рівні близько 70% від рівня 2021 року" , - підрахували в банку.

У ЄБРР вважають, що на економіку України, як і раніше, впливатимуть реалії воєнного часу.

У банку зазначають, що якщо на полі бою не станеться « суттєвих стратегічних змін» зростання ВВП України в 2024 році швидше за все буде млявим, але принаймні позитивним ( 3% за підсумками року).

Інфляція по всьому регіону також може залишатися вищою за цільові ставки, особливо в Україні та Молдові.

Раніше міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підтвердила довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні СС (висока ймовірність дефолту).