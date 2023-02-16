Израиль возобновил работу своего посольства в Киеве

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля поднял флаг Израиля в посольстве в Украине, восстановив таким образом полноценную работу дипломатической миссии в Киеве, сообщает Новое время.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Над посольством в Украине снова развевается флаг Израиля. Впервые с начала войны сегодня я снова полностью открыл посольство Израиля в Киеве с послом Михаилом Бродским" , — написал Коэн.

Он также добавил, что Украина является другом Израиля, и дальнейшая деятельность посольства и работников, работающих здесь в сложных условиях, будет способствовать укреплению отношений между странами.

16 февраля Коэн посетил Бучу и Гостомель, а также Бабий Яр в Киеве.

Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.