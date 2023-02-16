Ізраїль відновив роботу свого посольства у Києві

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен 16 лютого підняв прапор Ізраїлю у посольстві в Україні, відновивши таким чином повноцінну роботу дипломатичної місії у Києві, повідомляє Новое время.

Про це він повідомив у Twitter.

"Над посольством в Україні знову майорить прапор Ізраїлю. Вперше з початку війни сьогодні я знову повністю відкрив посольство Ізраїлю у Києві з послом Михайлом Бродським" , - написав Коен.

Він також додав, що Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та працівників, які працюють тут у складних умовах, сприятиме зміцненню відносин між країнами.

16 лютого Коен відвідав Бучу та Гостомель, а також Бабин Яр у Києві.

Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабного вторгнення РФ.