СМИ: Потери России в феврале в пять раз превысили обычные цифры

Подтвержденные потери страны-террориста России в феврале в пять раз превысили обычные еженедельные цифры, сообщает Новое время.

Об этом сообщают Русская служба Би-би-си и Медиазона в пятницу, 17 февраля.

Журналисты из открытых источников узнали имена 14 709 российских оккупантов, погибших в Украине. По их данным, «подтвержденные потери» начали значительно расти с середины декабря — в 2022 году российские источники каждую неделю докладывали о 250−300 погибших, а в январе это количество удвоилось.

При этом за две недели февраля журналисты вместе с волонтерами подтвердили имена 1679 погибших оккупантов — это «в пять раз больше обычных еженедельных цифр» и самый большой прирост с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Русская служба Би-би-си уточняет, что речь только о цифрах, которые можно проверить по открытым источникам. Журналисты называют «наиболее консервативную оценку» потерь страны-агрессора — более 29 500 человек погибшими и предполагают, что общие безвозвратные потери России могут достигать 133 тысячи человек (с учетом раненых и пропавших без вести).

По данным журналистов, за последние три месяца гибли в основном мобилизованные оккупанты, заключенные и те, кто подписал контракт с армией и росгвардией после начала полномасштабного вторжения.

По информации Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия потеряла 141 260 человек, за последние сутки — около 800.

Издание Times ранее сообщило, что Россия теряет не менее 2 тысяч военных, пытаясь захватить каждые 100 метров территории на востоке Украины.