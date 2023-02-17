ЗМІ: Втрати Росії у лютому вп’ятеро перевищили звичайні цифри

Підтверджені втрати країни-терориста Росії у лютому вп’ятеро перевищили звичайні щотижневі цифри, повідомляє Новое время.

Про це повідомляють Російська служба Бі-бі-сі та Медіазона у п’ятницю, 17 лютого.

Журналісти з відкритих джерел дізналися імена 14 709 російських окупантів, які загинули в Україні. За їхніми даними, «підтверджені втрати» РФ почали значно зростати з середини грудня — в 2022 році російські джерела щотижня доповідали про 250–300 загиблих, а в січні ця кількість подвоїлася.

При цьому за два тижні лютого журналісти разом із волонтерами підтвердили імена 1679 загиблих окупантів – це «в п'ять разів більше за звичайні щотижневі цифри» і найбільший приріст з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Російська служба Бі-бі-сі уточнює, що йдеться лише про цифри, які можна перевірити за відкритими джерелами. Журналісти називають «найконсервативнішу оцінку» втрат країни-агресора — понад 29 500 людей загиблими — і припускають, що загальні безповоротні втрати Росії можуть досягати 133 тисяч (з урахуванням поранених і зниклих безвісти).

За даними журналістів, за останні три місяці гинули переважно мобілізовані окупанти, ув'язнені і ті, хто підписав контракт з армією та росгвардією після початку повномасштабного вторгнення.

За інформацією Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення країна-агресор Росія втратила 141 260 людей, за останню добу - близько 800.

Видання Times раніше повідомило, що Росія втрачає щонайменше 2 тисячі військових, намагаючись захопити кожні 100 метрів території на сході України.