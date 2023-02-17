МВФ и Украина договорились о пересмотре мониторинговой программы

Миссия Международного валютного фонда и представители Украины договорились о пересмотре мониторинговой программы с привлечением Совета директоров, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ в пятницу, 17 февраля.

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем в Варшаве оценивала, как Украина выполняет обязательства по мониторинговой программе.

"Эксперты МВФ и представители украинской власти достигли договоренности на уровне экспертов по пересмотру мониторинговой программы с привлечением совета директоров. Завершение первого и окончательного пересмотра программы, еще подлежащего одобрению руководством МВФ, открывает путь к началу переговоров о полноценной программе при поддержке МВФ" , — сообщил Грей по итогам переговоров.

Представитель МВФ высоко оценил выполнение Украиной обязательств по мониторинговой программе и сообщил, что по состоянию на конец декабря «достигнуты все установленные количественные и индикативные целевые показатели».

Также выполнены «все пять структурных маяков, установленных на конец января». В МВФ ожидают постепенного экономического восстановления Украины в 2023 году.

По данным Bloomberg, новую кредитную программу сроком на три-четыре года МВФ может согласовать до конца марта. Программа будет рассчитана на $14−16 млрд, из которых в первый год Украина может получить $5−7 млрд.