МВФ та Україна домовилися про перегляд моніторингової програми

Місія Міжнародного валютного фонду та представники України домовилися про перегляд моніторингової програми із залученням Ради директорів, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба МВФ у п’ятницю, 17 лютого.

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм у Варшаві оцінювала, як Україна виконує зобов'язання щодо моніторингової програми.

"Експерти МВФ та представники української влади досягли домовленості на рівні експертів щодо перегляду Моніторингової програми із залученням Ради директорів. Завершення першого і остаточного перегляду програми, який ще підлягає схваленню керівництвом МВФ, відкриває шлях до початку переговорів про повноцінну програму за підтримки МВФ" , — повідомив Грей за підсумками переговорів.

Представник МВФ високо оцінив виконання Україною зобов'язань щодо моніторингової програми та повідомив, що станом на кінець грудня «досягнуті всі встановлені кількісні та індикативні цільові показники».

Також виконано «усі п'ять структурних маяків, встановлених на кінець січня». У МВФ очікують поступового економічного відновлення України в 2023 році.

За даними Bloomberg, нову кредитну програму терміном на три-чотири роки МВФ може погодити до кінця березня. Програма буде розрахована на $14-16 млрд, з яких у перший рік Україна може отримати $5-7 млрд.