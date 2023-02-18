ОВА: В Хмельницком прогремели два взрыва, на Николаевщине работает ПВО

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий сообщил о взрыве в областном центре утром 18 февраля, сообщает Украинская правда.

"Прозвучал взрыв в Хмельницком!

Оставайтесь в укрытиях".

Позже он добавил, что был еще один взрыв в городе.

Пока неизвестно, это прилеты или ПВО.

Тем временем глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области работает ПВО, и добавил фото сбитой российской ракеты.

"Скажем так - счет на сбитые ракеты открыт".

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Россия использует тактическую авиацию, в частности в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты.