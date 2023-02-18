ОВА: У Хмельницькому пролунали два вибухи, на Миколаївщині працює ППО

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про вибух в обласному центрі вранці 18 лютого, повідомляє Українська правда.

"Пролунав вибух у Хмельницькому!

Залишайтеся в укриттях".

Пізніше він додав, що був ще один вибух в місті.

Наразі невідомо, це прильоти чи ППО.

Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що в області працює ППО, і додав фото збитої російської ракети.

"Скажімо так - рахунок на збиті ракети відкритий".

Очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що Росія використовує тактичну авіацію, зокрема в повітряному просторі окупованих територій і запускає ракети.