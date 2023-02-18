Германия заморозила российские активы на более 5 миллиардов евро

Германия с начала полномасштабного вторжения заморозила активы РФ на сумму около 5,32 млрд евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщило министерство финансов ФРГ, передает Welt am Sonntag.

Министерство финансов Германии отметило, штрафные меры коснулись средств не только физических лиц и компаний, внесенных в санкционные списки Евросоюза, но и Центробанка РФ.

Однако министерство не предоставило ответа о о сумме замороженных денег, принадлежащих российским олигархам.

По данным министерства финансов, новое Центральное управление по выполнению санкций (ZfS) по-прежнему находится в процессе создания. В настоящее время там работают 36 сотрудников, но продолжается дальнейшее увеличение штата. Для приоритетных отраслей, таких как идентификация активов, создаются соответствующие структуры.

Согласно второй части закона об исполнении санкций в ФРГ, принятой в декабре прошлого года, ZfS также должен вести реестр замороженных активов, который публикуется на сайте ведомства. Однако этого до сих пор не происходит.

Напомним:

Германия по состоянию на сейчас заморозила российские активы на сумму 4,48 млрд евро.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины у россиян арестовали имущества стоимостью 31 млрд грн за вероятные экономические преступления.