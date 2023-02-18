Німеччина заморозила російські активи на понад 5 мільярдів євро

Німеччина від початку повномасштабного вторгнення заморозила активи РФ на суму близько 5,32 млрд євро, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомило міністерство фінансів ФРН, передає Welt am Sonntag.

Міністерство фінансів Німеччини зазначило, штрафні заходи торкнулися коштів не тільки фізичних осіб і компаній, внесених до санкційних списків Євросоюзу, а й Центробанку РФ.

Проте міністерство не надало відповіді про суму заморожених грошей, що належать російським олігархам.

За даними міністерства фінансів, нове Центральне управління з виконання санкцій (ZfS), як і раніше, перебуває в процесі створення. Наразі там працюють 36 співробітників, але триває подальше збільшення штату. Для пріоритетних галузей, таких як ідентифікація активів, створюються відповідні структури.

Згідно з другою частиною закону про виконання санкцій у ФРН, ухваленою в грудні минулого року, ZfS також має вести реєстр заморожених активів, який публікується на сайті відомства. Однак цього досі не відбувається.

Нагадаємо:

Німеччина станом на зараз заморозила російські активи на суму 4,48 млрд євро.

Від початку повномасштабної війни РФ проти України у росіян заарештували майна вартістю 31 млрд грн за ймовірні економічні злочини.