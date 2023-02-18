Энергоатом: Во время утреннего обстрела ракеты пролетели над АЭС

Во время утреннего обстрела россиян, 18 февраля, две крылатые ракеты пролетели над Южноукраинской АЭС, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

В "Энергоатоме" отмечают, что воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении г. Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту.

Угроза попасть в реактор с возможными последствиями - ядерной катастрофой - снова была высокой.

"Это очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира!

В очередной раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ, вывода военных формирований России с территории Запорожской станции и установления демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной - над всеми атомными объектами Украины", - говорится в сообщении.

Напомним:

Государственная инспекция ядерного регулирования запретила эксплуатацию энергоблоков 3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС вследствие невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.

Международное агентство по атомной энергии расширяет свое присутствие в Украине, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время продолжающейся войны.