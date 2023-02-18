Енергоатом: Під час ранкового обстрілу ракети пролетіли над АЕС
Під час ранкового обстрілу росіян, 18 лютого, дві крилаті ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
В "Енергоатомі" зазначають, що повітряні об’єкти рухалися річищем Південного Бугу в напрямку м. Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкта.
Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою.
"Це черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу!
Вкотре звертаємося до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ, виводу військових формувань Росії з території Запорізької станції та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Державна інспекція ядерного регулювання заборонила експлуатацію енергоблоків 3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.
Міжнародне агентство з атомної енергії розширює свою присутність в Україні, щоб допомогти запобігти ядерній аварії під час війни, що триває.