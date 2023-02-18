Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Еще один банк начал оформлять конвертационные депозиты

Растет количество банков, которые предоставляют своим клиентам услугу открытия валютных депозитов путем внесения в кассу гривны с последующей покупкой валюты на межбанковском валютном рынке. На уходящей неделе к списку добавился банк «3/4».

В результате общее число банков, оформляющих конвертационные депозиты, состоянием на 17 февраля 2023 года увеличилось до 45-х. В 15 из них открыть подобный депозит можно онлайн.

2. Monobank поднял процентные ставки по депозитам в гривне

С 15 февраля банк поднял процентные ставки по депозитам в гривне без возможности досрочного расторжения: - на 1 месяц – было 2,5%, стало 5% годовых; - на 2 месяца – было 3,5%, стало 5% годовых;

- на 3 месяца – было 9%, стало 11% годовых;

- на 4-5 месяцев – было 10%, стало 11% годовых;

- на 6 месяцев – было 10,5%, стало 12% годовых;

- на 7-8 месяцев – было 11%, стало 12% годовых;

- на 9-11 месяцев – было 11,5%, стало 13% годовых;

- на 12 месяцев – было 12%, стало 14% годовых.

На 15,18 месяцев и 2 года ставка осталась неизменной на уровне 15% годовых. Также банк повысил процентные ставки по депозитам с правом досрочного расторжения:

- на 3-5 месяцев – было 3%, стало 9% годовых;

- на 6-8 месяцев – было 4%, стало 10% годовых;

- на 9-11 месяцев – было 5%, стало 11% годовых; - на 12 месяце – было 8,5%, стало 12% годовых. Кроме того, появились депозиты с правом досрочного расторжения на 15,18 месяцев и 2 года; процентная ставка по ним установлена на уровне 13% годовых.

3. Банки активно снижают процентные ставки по карточным и текущим счетам

Банки отреагировали на решение Национального банка повысить ставку резервирования по средствам на текущих и карточных счетах (с целью вынудить клиентов «переезжать» на срочные депозиты) и начали активно снижать процентные ставки по имеющимся у них предложениям.

В частности, Sense Bank c 24 февраля планирует снизить ставку по вкладам «Сберегательный» и «Копилка» с 8 до 4% годовых, а с 1 апреля будут снижены процентные ставки по следующим продуктам: - «Выгода» и «Cameleon» - c 8 до 4% годовых;

- «Доходный сейф» в пакете White – c 6,5 до 3% годовых;

- «Доходный сейф» в пакете Black – c 8 до 4% годовых;

- «Доходный сейф» в пакете Graphite – с 9 до 5% годовых.

«МТБ Банк» с 14 февраля снизил процентную ставку по «Мобильному капиталу» с 6,5 до 3% годовых.

«Укрэксимбанк» с 6 марта планирует снизить ставку по вкладу «Мои сбережения» с 6,5 до 5% годовых.

4. Банк «Глобус» опять меняет тарифы по своим картам

С 17 марта 2023 года банк «Глобус» вносит изменения в тарифы по своим картам, а именно:

1) отменяются начисления на положительный остаток своих средств на картах «Globus Plus», «Запасочка» и по тарифным пакетам «Базовый» и «Комфортный»; 2) плата за услугу «M-Banking» по тарифнім пакетам «Базовый» и «Комфортный» вырастет до 15 гривен;

3) установлен неснижаемый остаток по валютным картам в размере 15$/15EUR;

4) все новые карты будут выпускаться со сроком действия 5 лет.

5. «Таскомбанк» меняет схему конвертации при оплате картами в гривне

«Таскомбанк» с 20 февраля переходит на новую схему конвертации операций в гривне, осуществленных у иностранных торговцев.

Операции с гривневой карты будут проходить с двойной конвертацией в следующих случаях:

- операции в гривне, произведенные за пределами Украины;

- операции в гривне, осуществленные у иностранных торговцев (Интернет, сервисы такси и т.п.).

Эти операции будут осуществляться по следующей схеме: 1) сумма операции в гривне конвертируется в евро по курсу международной платежной системы VISA; 2) полученная сумма в евро конвертируется в гривну по курсу «Таскомбанка».

В результате сумма, списанная с карточного счета, может отличаться от заявленной суммы операции в гривне.