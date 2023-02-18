Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Ще один банк почав оформлювати конвертаційні депозити

Зростає кількість банків, які надають своїм клієнтам послугу відкриття валютних депозитів шляхом внесення до каси гривні з подальшим придбанням валюти на міжбанківському валютному ринку. Наступного тижня до списку додався банк «3/4».

В результаті загальна кількість банків, які оформляють конвертаційні депозити, станом на 17 лютого 2023 року збільшилася до 45-х. У 15 із них відкрити подібний депозит можна онлайн.

2. Monobank підняв процентні ставки за депозитами у гривні

З 15 лютого банк підняв процентні ставки за депозитами у гривні без можливості дострокового розірвання: - на 1 місяць – було 2,5%, стало 5% річних; - на 2 місяці - було 3,5%, стало 5% річних;

- на 3 місяці - було 9%, стало 11% річних;

- на 4-5 місяців - було 10%, стало 11% річних;

- на 6 місяців - було 10,5%, стало 12% річних;

- на 7-8 місяців - було 11%, стало 12% річних;

- на 9-11 місяців - було 11,5%, стало 13% річних;

- на 12 місяців - було 12%, стало 14% річних.

На 15,18 місяців та 2 роки ставка залишилася незмінною на рівні 15% річних. Також банк підвищив процентні ставки за депозитами із правом дострокового розірвання:

- на 3-5 місяців - було 3%, стало 9% річних;

- на 6-8 місяців - було 4%, стало 10% річних;

- на 9-11 місяців - було 5%, стало 11% річних; – на 12 місяці – було 8,5%, стало 12% річних. Крім того, з'явилися депозити з правом дострокового розірвання на 15,18 місяців та 2 роки; відсоткову ставку за ними встановлено на рівні 13% річних.

3. Банки активно знижують процентні ставки за картковими та поточними рахунками

Банки відреагували на рішення Національного банку підвищити ставку резервування за коштами на поточних та карткових рахунках (з метою змусити клієнтів «переїжджати» на термінові депозити) та почали активно знижувати відсоткові ставки за наявними у них пропозиціями.

Зокрема, Sense Bank з 24 лютого планує знизити ставку за вкладами «Ощадний» та «Скарбничка» з 8 до 4% річних, а з 1 квітня буде знижено відсоткові ставки за такими продуктами: - «Вигода» та «Cameleon» - з 8 до 4% річних;

- «Прибутковий сейф» у пакеті White – з 6,5 до 3% річних;

- «Прибутковий сейф» у пакеті Black – з 8 до 4% річних;

- "Прибутковий сейф" у пакеті Graphite - з 9 до 5% річних.

«МТБ Банк» з 14 лютого знизив відсоткову ставку за «Мобільним капіталом» з 6,5 до 3% річних.

"Укрексімбанк" з 6 березня планує знизити ставку за вкладом "Мої заощадження" з 6,5 до 5% річних.

4. Банк «Глобус» знову змінює тарифи за своїми картками

З 17 березня 2023 року банк «Глобус» вносить зміни до тарифів за своїми картами, а саме:

1) скасовуються нарахування на позитивний залишок своїх коштів на картах «Globus Plus», «Запасочка» та за тарифними пакетами «Базовий» та «Комфортний»; 2) плата за послугу «M-Banking» за тарифними пакетами «Базовий» та «Комфортний» зросте до 15 гривень;

3) встановлено незнижуваний залишок за валютними картками у розмірі 15$/15EUR;

4) усі нові карти випускатимуться з терміном дії 5 років.

5. "Таскомбанк" змінює схему конвертації при оплаті картками у гривні

"Таскомбанк" з 20 лютого переходить на нову схему конвертації операцій у гривні, здійснених у іноземних торговців.

Операції з гривневої картки відбуватимуться з подвійною конвертацією у таких випадках:

- операції у гривні, здійснені за межами України;

- операції у гривні, здійснені в іноземних торговців (Інтернет, послуги таксі тощо).

Ці операції здійснюватимуться за такою схемою: 1) сума операції у гривні конвертується в євро за курсом міжнародної платіжної системи VISA; 2) отримана сума у євро конвертується у гривню за курсом «Таскомбанку».

В результаті сума, списана з карткового рахунку, може відрізнятись від заявленої суми операції у гривні.