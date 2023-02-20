Как сильно подешевеет доллар

Неделю назад редакция портала «Курс Украины» подняла вопрос «Будет ли доллар дешевле 40﻿»﻿. Было высказано предположение, что доллар может подешеветь до 39,75-39,80 гривен. Так и произошло. На фоне снижения спроса на иностранную валюту и увеличения предложения наличного доллара доллар не только опустился ниже психологической отметки 40 гривен, но и достиг 39,75 гривен: по такой цене в Киеве «американца» продавали в обед четверга 16 февраля. Как мы и предполагали, на этом уровне спрос вновь оживился, и к субботе ценники столичных оптовых пунктов обмена валюты подскочили до 39,93-39,95 гривен.

А вот желающих покупать доллар по 39,95 оказалось немного, и уже в воскресенье 19 февраля доллар вновь начал «посматривать вниз», как выражаются операторы валютного рынка, с которыми беседовал наш корреспондент. В понедельник 20 февраля, на фоне неожиданного визита президента США Джозефа Байдена в Киев, продажа доллара в столице вновь опустилась до 39,75-39,76 гривен. Подешевел он и в других городах. Так, в Запорожье доллар к обеду продавали по 39,88 гривен, в Харькове – по 39,84, в Ужгороде, Житомире и Хмельницком – по 39,80, в Одессе – по 39,77 гривен, а в Ивано-Франковске – даже по 39,74.

Стоит отметить, что снижение курса наличного доллара происходит на фоне сохраняющегося дефицита безналичного доллара на межбанковском валютном рынке. Национальный банк продолжает проводить ежедневные интервенции, удовлетворяя спрос со стороны как компаний-импортеров, так и самих коммерческих банков, покупающих валюту для собственных нужд и под открытие т.н. «конвертационных» депозитов. Так, за период с 13 по 17 февраля Нацбанк продал 660,63 млн долларов, а всего с начала 2023 года «чистая» продажа (т.е. превышение объемов проданной над объемом купленной на межбанке валюты) превысила 4,8 млрд долларов.

Немаловажным фактором, спровоцировавшим снижение спроса и, как следствие, снижение котировок на продажу доллара стал перерасчет выплат военным, не находящимся в зоне ведения боевых действий. Не успел доллар уйти ниже отметки 40,00, как не только обыватели, но и некоторые финансовые аналитики вновь начали поговаривать о грядущем сближении официального и рыночного курса доллара в районе 37 гривен.



Что же будет с курсом доллара?

Уже во время подготовки статьи к публикации стало известно, что в Киеве ценник на продажу доллара вновь не смог опуститься ниже 39,75 гривен. По этой цене появился спрос, и котировки начали плавно подниматься вверх.

Тем не менее, то, что доллар «обживается» ниже уровня 40,00, позволяет предположить, что как минимум еще одну неделю ценник на доллар вполне может продолжить снижение. Уже в марте может пойти оживление на рынке, к тому же в марте предстоит очередное (второе в этом году) заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики, на котором будут обсуждать текущую процентную ставку и официальный курс доллара. Несмотря на предположения, что ничего трогать не будут, сам факт того, что эти вопросы будут обсуждаться, будет давить на рынок и подогревать спрос на валюту.

В оставшееся до марта время доллар может подешеветь еще на 15-20 копеек, т.е. нижнюю границу диапазона можно сместить на 39,55-39,60 гривен. Что касается верхнего предела, сделаем следующее предположение: если не произойдет никаких форс-мажорных событий, доллар не превысит 40,00-40,05 гривен на продаже в Киеве до следующего понедельника.