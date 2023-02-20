Як сильно подешевшає долар

Тиждень тому редакція порталу «Курс України» порушила питання «Чи буде долар дешевший 40». Висловлено припущення, що долар може подешевшати до 39,75-39,80 гривень. Так і сталося. На тлі зниження попиту на іноземну валюту та збільшення пропозиції готівкового долара долар не лише опустився нижче за психологічну позначку 40 гривень, а й досяг 39,75 гривень: за такою ціною в Києві «американця» продавали в обід четверга 16 лютого. Як ми й припускали, на цьому рівні попит знову пожвавився, і до суботи цінники столичних оптових пунктів обміну валют підскочили до 39,93-39,95 гривень.

А ось охочих купувати долар по 39,95 виявилося небагато, і вже в неділю 19 лютого долар знову почав «поглядати вниз», як висловлюються оператори валютного ринку, з якими розмовляв кореспондент. У понеділок 20 лютого, на тлі несподіваного візиту президента США Джозефа Байдена до Києва, продаж долара у столиці знову опустився до 39,75-39,76 гривень. Подешевшав він і в інших містах. Так, у Запоріжжі долар до обіду продавали по 39,88 гривень, у Харкові – по 39,84, в Ужгороді, Житомирі та Хмельницькому – по 39,80 гривень, в Одесі – по 39,77 гривень, а в Івано-Франківську – навіть за 39,74.

Варто зазначити, що зниження курсу готівкового долара відбувається на тлі дефіциту безготівкового долара, що зберігається, на міжбанківському валютному ринку. Національний банк продовжує проводити щоденні інтервенції, задовольняючи попит із боку як компаній-імпортерів, і самих комерційних банків, купують валюту для потреб і під відкриття т.зв. "конвертаційних" депозитів. Так, за період з 13 по 17 лютого Нацбанк продав 660,63 млн доларів, а всього з початку 2023 року «чистий» продаж (тобто перевищення обсягів проданої над обсягом купленої на міжбанку валюти) перевищив 4,8 млрд доларів.

Важливим фактором, що спровокував зниження попиту і, як наслідок, зниження котирувань на продаж долара, став перерахунок виплат військовим, які не перебувають у зоні ведення бойових дій. Не встиг долар піти нижче за позначку 40,00, як не лише обивателі, а й деякі фінансові аналітики знову почали говорити про майбутнє зближення офіційного та ринкового курсу долара в районі 37 гривень.



Що буде з курсом долара?

Вже під час підготовки статті до публікації стало відомо, що у Києві цінник на продаж долара знову не зміг опуститися нижче за 39,75 гривень. За цією ціною з'явився попит і котирування почали плавно підніматися вгору.

Тим не менш, те, що долар «обживається» нижче за рівень 40,00, дозволяє припустити, що як мінімум ще один тиждень цінник на долар цілком може продовжити зниження. Вже в березні може піти пожвавлення на ринку, до того ж у березні чекає чергове (друге цього року) засідання правління НБУ з питань монетарної політики, на якому обговорюватимуть поточну процентну ставку та офіційний курс долара. Незважаючи на припущення, що нічого не чіпатимуть, сам факт того, що ці питання будуть обговорюватися, тиснутиме на ринок і підігріватиме попит на валюту.

У час, що залишився до березня, долар може подешевшати ще на 15-20 копійок, тобто. нижню межу діапазону можна змістити на 39,55-39,60 гривень. Щодо верхньої межі, зробимо таке припущення: якщо не станеться жодних форс-мажорних подій, долар не перевищить 40,00-40,05 гривень на продажі у Києві до наступного понеділка.