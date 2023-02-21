ДТЭК: На Киевщине из-за непогоды возможны аварийные отключения света

В результате ухудшения погоды в Киевской области начались аварийные отключения света - сейчас без электроэнергии более 7 тысяч потребителей, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Больше всего обесточиваний в Обуховском и Бучанском районах.

"Сегодня на Киевщине прогнозируется дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра. Из-за этого могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов" , - заявили в компании.

"Если вы увидите поврежденные сети - ни в коем случае не приближайтесь к ним и обратитесь к нам в личные сообщения на странице в Facebook, или воспользуйтесь колл-центром" , - добавили в ДТЭК.

Напомним:

Операторы систем распределения сообщили об аварийном отключении высоковольтной линии в Одессе, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.