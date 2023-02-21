ДТЕК: На Київщині через негоду можливі аварійні відключення світла
Унаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла - наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомили в ДТЕК.
Найбільше знеструмлень в Обухівському та Бучанському районах.
"Сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів", - заявили в компанії.
"Якщо ви побачите пошкоджені мережі – ні в якому разі не наближайтесь до них та зверніться до нас у приватні повідомлення на сторінці у Facebook, або скористайтесь кол-центром", - додали в ДТЕК.
Нагадаємо:
Оператори систем розподілу повідомили про аварійне відключення високовольтної лінії в Одесі, Хмельницькій, Івано-Франківській та Львівській областях.