ДТЕК: На Київщині через негоду можливі аварійні відключення світла

Унаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла - наразі без електроенергії понад 7 тисяч споживачів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили в ДТЕК.

Найбільше знеструмлень в Обухівському та Бучанському районах.

"Сьогодні на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру. Через це можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів" , - заявили в компанії.

"Якщо ви побачите пошкоджені мережі – ні в якому разі не наближайтесь до них та зверніться до нас у приватні повідомлення на сторінці у Facebook, або скористайтесь кол-центром" , - додали в ДТЕК.

Нагадаємо:

Оператори систем розподілу повідомили про аварійне відключення високовольтної лінії в Одесі, Хмельницькій, Івано-Франківській та Львівській областях.