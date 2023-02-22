Внешний товарооборот Украины в январе 2023 года сократился на 35%

За январь 2023 года товарооборот составил $7,9 млрд, что на 35% меньше, чем за первый месяц прошлого года, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы, в течение января текущего года в Украину импортировали товаров на сумму $4,8 млрд, а экспортировали — на сумму $3,1 млрд. При этом облагаемый налогом импорт составил $4,0 млрд, что составляет 83% общих объемов импортированных товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе 2023 года составила 0,44 долл./кг, что на 60% больше, чем в начале прошлого года.﻿

Больше всего товаров в Украину импортировали из Китая ($910 млн), Польши и ($440 млн) и Турции ($424 млн).

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $464 млн, Румынии — на $285 млн, Китая — на $284 млн.

В общих объемах ввезенных в январе 2023 года товаров 71% составили:

машины, оборудование и транспорт — $1,4 млрд (в бюджет уплачено 8,5 млрд грн, что составляет 27% поступлений таможенных платежей);

топливно-энергетические товары — $1,3 млрд (в бюджет уплачено 9,5 млрд грн, что составляет 30%);

продукция химической промышленности — $720 млн (в бюджет уплачено 4,4 млрд грн, что составляет 14%).

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $2,1 млрд;

металлы и изделия из них — $258 млн;

машины, оборудование и транспорт — $245 млн.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 119,1 млн грн.