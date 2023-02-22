Зовнішній товарообіг України у січні 2023 року скоротився на 35%
За січень 2023 року товарообіг склав $7,9 млрд, що на 35% менше, ніж за перший місяць минулого року, повідомляє Новое время.
Як повідомляє пресслужба Державної митної служби, протягом січня поточного року в Україну імпортували товарів на суму $4,8 млрд, а експортували — на суму $3,1 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $4,0 млрд, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні 2023 року скало 0,44 дол/кг, що на 60% більше ніж на початку минулого року.
Найбільше товарів до України імпортували з Китаю ($910 млн), Польщі ($440 млн) та Туреччини ($424 млн).
Експортували з України найбільше до Польщі — на $464 млн, Румунії — на $285 млн, Китаю — на $284 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні 2023 року товарів 71% склали:
- машини, устаткування та транспорт — $1,4 млрд (до бюджету сплачено 8,5 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів);
- паливно-енергетичні товари — $1,3 млрд (до бюджету сплачено 9,5 млрд грн, що складає 30%);
- продукція хімічної промисловості — $720 млн (до бюджету сплачено 4,4 млрд грн, що складає 14%).
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $2,1 млрд
- метали та вироби з них — $258 млн
- машини, устаткування та транспорт — $245 млн.
При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 119,1 млн грн.