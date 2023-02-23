На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение

На границе Китая и Таджикистана сегодня ночью, 23 февраля, произошло землетрясение магнитудой 7,2. О его последствиях пока ничего не известно, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал мощное землетрясения на границе Таджикистана и Китая и изначально оценил его магнитуду в 7,1, но позже снизил показатель до 6,8.

Сообщается, что гипоцентр землетрясения находился на глубине около 20 километров. Эпицентр находился в 66 км от города Мургаба в Таджикистане и в 260 км от города Ош, Кыргызстан.