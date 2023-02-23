Генштаб: Силы обороны ликвидировали 790 российских оккупантов и 16 танков за сутки

Генштаб: Силы обороны ликвидировали 790 российских оккупантов и 16 танков за сутки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 145 850 окупантов. 790 из них — за последние сутки﻿. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook, сообщает Деловая столица.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 23 февраля составили:

  • личного состава — около 145 850 (+790) человек ликвидировано,
  • танков — 3350 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин — 6593 (+24) ед,
  • артиллерийских систем — 2352 (+7) ед,
  • РСЗО — 471 (+0) ед,
  • средства ПВО — 244 (+1) ед,
  • самолетов — 299 (+0) ед,
  • вертолетов — 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2029 (+3),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5215 (+3) ед,
  • специальная техника — 228 (+2).

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