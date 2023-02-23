Генштаб: Силы обороны ликвидировали 790 российских оккупантов и 16 танков за сутки

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 145 850 окупантов. 790 из них — за последние сутки﻿. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook, сообщает Деловая столица.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 23 февраля составили: