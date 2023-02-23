Генштаб: Сили оборони ліквідували 790 російських окупантів та 16 танків за добу
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 145 850 оккупантів. 790 з них - за останню добу. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook, повідомляє Ділова столиця.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 23 лютого склали:
- особового складу - близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано,
- танків - 3350 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 6593 (+24) од.,
- артилерійських систем - 2352 (+7) од.,
- РСЗВ - 471 (+0) од.
- засоби ППО - 244 (+1) од.,
- літаків - 299 (+0) од,
- вертольотів - 287 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3),
- крилаті ракети - 873 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3) од.,
- спеціальна техніка - 228 (+2).