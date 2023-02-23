Генштаб: Сили оборони ліквідували 790 російських окупантів та 16 танків за добу

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 145 850 оккупантів. 790 з них - за останню добу. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook, повідомляє Ділова столиця.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 23 лютого склали: