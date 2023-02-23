Генштаб: Сили оборони ліквідували 790 російських окупантів та 16 танків за добу

Генштаб: Сили оборони ліквідували 790 російських окупантів та 16 танків за добу

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 145 850 оккупантів. 790 з них - за останню добу. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook, повідомляє Ділова столиця.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 23 лютого склали:

  • особового складу - близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків - 3350 (+16) од,
  • бойових броньованих машин - 6593 (+24) од.,
  • артилерійських систем - 2352 (+7) од.,
  • РСЗВ - 471 (+0) од.
  • засоби ППО - 244 (+1) од.,
  • літаків - 299 (+0) од,
  • вертольотів - 287 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3),
  • крилаті ракети - 873 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3) од.,
  • спеціальна техніка - 228 (+2).

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