Назначение пенсии: как подать заявление, не выходя из дома

Сформировать заявление можно на портале Пенсионного фонда. Для этого нужно пройти авторизацию и следовать определенному алгоритму, сообщает UBR.

После модернизации сервиса ПФУ украинцы получили возможность подавать заявление на назначение пенсии, не выходя из дома. Воспользоваться услугой могут застрахованные лица, авторизовавшиеся на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), рассказали в Министерстве социальной политики.

Чтобы сформировать и подать заявление онлайн, необходимо следовать определенному алгоритму:

заполнить реквизиты заявления на назначение пенсии – внести персональные и адресные данные, информацию документов, удостоверяющих личность, контакты и т. п.;

ответить на вопросы анкеты для определения документов, копии которых необходимо предоставить;

прикрепить копии необходимых документов.

Далее пользователь получает экранную форму с полным заявлением на назначение пенсии.

Также в сервисе доступно дальнейшее редактирование заявления, формирование печатного образа заявления и анкеты, подпись заявления КЭП и его отправка в ПФУ.

Заполнить заявление можно здесь. На портале также можно получить информацию о состоянии обработки заявления и решение о назначении пенсии.