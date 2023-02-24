Призначення пенсії: як подати заяву, не виходячи із дому

Сформувати заяву можна на порталі Пенсійного фонду. Для цього потрібно пройти авторизацію та дотримуватися певного алгоритму, повідомляє UBR.

Після модернізації сервісу ПФУ українці отримали нагоду подавати заяву на призначення пенсії, не виходячи з дому. Скористатися послугою можуть застраховані особи, які авторизувалися на порталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), розповіли у Міністерстві соціальної політики.

Щоб сформувати та подати заяву онлайн, необхідно дотримуватися певного алгоритму:

заповнити реквізити заяви на призначення пенсії – внести персональні та адресні дані, інформацію документів, що засвідчують особу, контакти тощо;

відповісти на запитання анкети для визначення документів, копії яких необхідно надати;

прикріпити копії потрібних документів.

Далі користувач отримує екранну форму з повною заявою на призначення пенсії.

Також у сервісі доступне подальше редагування заяви, формування друкованого образу заяви та анкети, підпис заяви КЕП та її відправлення до ПФУ.

Заповнити заяву можна тут. На порталі також можна отримати інформацію про стан обробки заяви та рішення про призначення пенсії.