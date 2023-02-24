Генштаб: ВСУ ликвидировали 970 солдат РФ и 13 танков

Генштаб: ВСУ ликвидировали 970 солдат РФ и 13 танков

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 146 820 окупантов. 970 из них — за последние сутки. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, сообщает Деловая столица.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 23 февраля составили:

  • личного состава – около 146 820 (+970) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3363 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6600 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2363 (+11) ед,
  • РСЗО – 474 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 247 (+3) ед,
  • самолетов – 299 (+0) ед,
  • вертолетов – 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4),
  • крылатые ракеты 873 (+0),
  • корабли/катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5224 (+9) ед,
  • специальная техника – 229 (+1).
9c7e4961-e14ca82b70f692cd58da16f86bc8040


Новости

Популярные темы форума

analytics