Генштаб: ВСУ ликвидировали 970 солдат РФ и 13 танков

Силы обороны Украины с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 уничтожили около 146 820 окупантов. 970 из них — за последние сутки. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, сообщает Деловая столица.

Так, общие боевые потери российской армии по состоянию на утро 23 февраля составили:

личного состава – около 146 820 (+970) человек ликвидировано,

танков ‒ 3363 (+13) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6600 (+7) ед,

артиллерийских систем – 2363 (+11) ед,

РСЗО – 474 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 247 (+3) ед,

самолетов – 299 (+0) ед,

вертолетов – 287 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4),

крылатые ракеты 873 (+0),

корабли/катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5224 (+9) ед,

специальная техника – 229 (+1).



