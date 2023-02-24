Генштаб: ЗСУ ліквідували 970 солдатів РФ та 13 танків

Генштаб: ЗСУ ліквідували 970 солдатів РФ та 13 танків

Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 146 820 окупантів. 970 з них — за останню добу. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, повідомляє Ділова столиця.

Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 23 лютого склали:

  • особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3363 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6600 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2363 (+11) од,
  • РСЗВ – 474 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+3) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 229 (+1).
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