Генштаб: ЗСУ ліквідували 970 солдатів РФ та 13 танків
Сили оборони України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року знищили близько 146 820 окупантів. 970 з них — за останню добу. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, повідомляє Ділова столиця.
Так, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 23 лютого склали:
- особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3363 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6600 (+7) од,
- артилерійських систем – 2363 (+11) од,
- РСЗВ – 474 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+3) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 229 (+1).