Австралия и Новая Зеландия объявили о новых санкциях против РФ

Правительство Австралии объявило о новых санкциях против России в годовщину военного вторжения в Украину и новом пакете военной помощи, сообщает Украинская правда.

Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 90 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 40 юридических лиц.

В число объектов новых санкций вошли российские министры, отвечающие за энергетику, природные ресурсы, промышленность, образование, трудовые ресурсы, миграцию и здравоохранение.

Под санкции попали концерн "Калашников", один из крупнейших российских производителей оружия, разработчик подводных лодок "Адмиралтейские верфи", авиационная компания "Туполев", ракетное конструкторское бюро имени академика В. П. Макеева и Курганмашзавод.

Правительство Австралии также объявило, что предоставит Украине дополнительные беспилотные авиационные системы. Эти системы обеспечивают разведку, наблюдение и рекогносцировку поля боя для украинских вооруженных сил.

Кроме того, сегодня в Великобритании первая ротация из около 200 украинских новобранцев закончит военную подготовку при поддержке военнослужащих Сил обороны Австралии.

"Сегодня мы объявили об одном из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией ее незаконных действий" , - говорится в заявлении главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.

В эту группу входят политические деятели, имеющие стратегическое значение для России и близкие к Путину. В нее также входят члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, которые пытались узаконить нападение на суверенитет Украины путем проведения фиктивных референдумов в незаконно аннексированных регионах Украины.