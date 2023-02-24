Bloomberg: За год войны самые богатые россияне потеряли 67 млрд долларов

За год великой войны России против Украины 23 российских миллиардера, которые ввязали до 500 самых богатых людей мира, потеряли 67 миллиардов долларов или 20% от своего совокупного состояния, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

По состоянию на 23 февраля 2022 года 23 российских миллиардера, входивших в топ-500 самых богатых людей мира, имели общее состояние в 339 миллиардов долларов.

Падение состояния на 20% более чем в четыре раза превышает потерю состояния, чем у остальных миллиардеров, входящих в список Bloomberg Billionaires Index.

Больше потерял Алексей Мордашов, основной владелец ПАО "Северсталь", одного из крупнейших производителей стали в России. С момента вторжения России в Украину его состояние сократилось на 6,7 млрд дол. С оценкой в 19,8 млрд долл. он все еще остается четвертым самым богатым человеком в РФ.

Второй по величине падения – другой металлургический магнат Владимир Лисин. Председатель правления ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" за прошлый год потерял 5,8 млрд долл., сократив состояние до 20,5 млрд дол.

Андрей Гурьев с начала войны заработал 2,1 млрд долл. благодаря прыжку курса акций ПАО "ФосАгро", одного из крупнейших производителей фосфорных удобрений в Европе.

"Однако анализ ультрабогатых российских слоев населения свидетельствует о том, что несколько раундов разрозненных санкций со стороны США, Великобритании и Европейского Союза имели ограниченный долгосрочный эффект. долл. 9 марта 2022 года", - отмечает агентство.

Конечно, санкции затронули и другие болевые точки. В частности, Роман Абрамович был вынужден выставить на продажу свое дорогое имущество в Лондоне, включая футбольный клуб "Челси".

Михаил Фридман рассказал, что был "шокирован" после объяснения адвоката, что санкции означают запрет на поездки и замораживание счетов. В апреле Испания по распоряжению США конфисковала 78-метровую суперяхту Виктора Вексельберга на сумму 90 миллионов долларов США.

Также недавно власти США разыскивали предметы искусства, которые покупали или продавали сверхбогатые российские магнаты.

Абрамович, Вексельберг и Андрей Мельниченко были среди тех, кто был назван в повестках федеральных прокуроров в Нью-Йорке, требовавших документацию аукционных домов элитного класса.