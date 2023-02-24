Bloomberg: За рік війни найбагатші росіяни втратили 67 млрд доларів

За рік великої війни Росії проти України 23 російські мільярдери, які вхоили до 500 найбагатших людей світу втратили 67 мільярдів доларів або 20% від своїх сукупних статків, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

Станом на 23 лютого 2022 року 23 російські мільярдери, які входили до топ-500 найбагатших людей світу, мали загальний статок у 339 мільярдів доларів.

Падіння статків на 20% понад у чотири рази перевищує втрату статків, ніж у решти мільярдерів, які входять до списку Bloomberg Billionaires Index.

Найбільше втратив Олексій Мордашов, основний власник ПАТ "Северсталь", одного з найбільших виробників сталі в Росії. З моменту вторгнення Росії в Україну його статки скоротились на 6,7 млрд дол. З оцінкою в 19,8 млрд дол він все ще залишається четвертою найбагатшою людиною в РФ.

Другий за величиною падіння - інший металургійний магнат Володимир Лісін. Голова правління ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" за минулий рік втратив 5,8 млрд дол, скоротивши статки до 20,5 млрд дол.

Натомість Андрій Гур’єв з початку війни заробив 2,1 млрд дол завдяки стрибку курсу акцій ПАТ "ФосАгро", одного з найбільших виробників фосфорних добрив у Європі.

"Проте аналіз ультрабагатих російських верств населення свідчить про те, що кілька раундів розрізнених санкцій з боку США, Великобританії та Європейського Союзу мали обмежений довгостроковий ефект. Насправді сукупний капітал мільярдерів досяг дна лише через кілька тижнів після вторгнення, знизившись на 92 млрд дол до 248 млрд дол 9 березня 2022 року" , - зазначає агентство.

Звичайно, санкції зачепили й інші больові точки. Зокрема, Роман Абрамович був змушений виставити на продаж своє дороге майно в Лондоні, включно з футбольним клубом "Челсі".

Михайло Фрідман розповів, що був "шокований" після пояснення адвоката, що санкції означають заборону на поїздки та замороження рахунків. У квітні Іспанія за розпорядженням США конфіскувала 78-метрову суперяхту Віктора Вексельберга на суму 90 мільйонів доларів США.

Також нещодавно влада США розшукувала предмети мистецтва, які купували або продавали надбагаті російські магнати.

Абрамович, Вексельберг і Андрій Мельниченко були серед тих, хто був названий у повістках федеральних прокурорів у Нью-Йорку, які вимагали документацію аукціонних будинків елітного клас.