Генштаб обновил данные о потерях российской армии в Украине
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 147 470 своих солдат — из них 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки, сообщает Новое время.
Такие данные на утро субботы, 25 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 366 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 24.02.2023 ориентировочно составили:
- личного состава - около 147 470 (+650) человек ликвидировано
- танков - 3375 (+12) ед.
- боевых бронированных машин - 6609 (+9) ед.
- артиллерийских систем - 2373 (+10) ед.
- РСЗО - 475 (+1) ед.
- средств ПВО - 247 (+0) ед.
- самолетов - 299 (+0) ед.
- вертолетов - 288 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2035 (+2)
- крылатых ракет - 873 (+0)
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 5235 (+11) ед.
- специальной техники - 230 (+1)
Данные уточняются.