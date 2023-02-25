Генштаб обновил данные о потерях российской армии в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российской армии в Украине
Фото: Facebook

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 147 470 своих солдат — из них 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки, сообщает Новое время.

Такие данные на утро субботы, 25 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 366 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 24.02.2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 147 470 (+650) человек ликвидировано
  • танков - 3375 (+12) ед.
  • боевых бронированных машин - 6609 (+9) ед.
  • артиллерийских систем - 2373 (+10) ед.
  • РСЗО - 475 (+1) ед.
  • средств ПВО - 247 (+0) ед.
  • самолетов - 299 (+0) ед.
  • вертолетов - 288 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2035 (+2)
  • крылатых ракет - 873 (+0)
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5235 (+11) ед.
  • специальной техники - 230 (+1)

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics