Генштаб обновил данные о потерях российской армии в Украине

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 147 470 своих солдат — из них 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки, сообщает Новое время.

Такие данные на утро субботы, 25 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 366 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 24.02.2023 ориентировочно составили:

личного состава - около 147 470 (+650) человек ликвидировано

танков - 3375 (+12) ед.

боевых бронированных машин - 6609 (+9) ед.

артиллерийских систем - 2373 (+10) ед.

РСЗО - 475 (+1) ед.

средств ПВО - 247 (+0) ед.

самолетов - 299 (+0) ед.

вертолетов - 288 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2035 (+2)

крылатых ракет - 873 (+0)

кораблей /катеров - 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 5235 (+11) ед.

специальной техники - 230 (+1)

Данные уточняются.