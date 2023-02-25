Генштаб оновив дані про втрати російської армії в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російської армії в Україні
Фото: Facebook

З початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила близько 147 470 своїх солдатів — із них 650 окупантів ЗСУ ліквідували за останню добу, повідомляє Новое время.

Такі дані станом на ранок суботи, 25 лютого, оприлюднили у Генштабі Збройних Сил України.

Загальні втрати противника за 366 днів повномасштабної війни з 24.02.2022 по 24.02.2023 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 147 470 (+650) осіб ліквідовано
  • танків — 3375 (+12) од.
  • бойових броньованих машин — 6609 (+9) од.
  • артилерійських систем — 2373 (+10) од.
  • РСЗВ — 475 (+1) од.
  • засобів ППО — 247 (+0) од.
  • літаків — 299 (+0) од.
  • гелікоптерів — 288 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2035 (+2)
  • крилатих ракет — 873 (+0)
  • кораблів /катерів — 18 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5235 (+11) од.
  • спеціальної техніки — 230 (+1)

Дані уточнюються.

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