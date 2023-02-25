Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Ещё четыре банка начали оформлять конвертационные депозиты

Растет количество банков, которые предоставляют своим клиентам услугу открытия валютных депозитов путем внесения гривны с последующей покупкой валюты на межбанковском валютном рынке. На уходящей неделе к списку добавились «Международный инвестиционный банк», банк «Авангард», «Поликомбанк» и «Мотор-банк».

В результате общее число банков, оформляющих конвертационные депозиты, состоянием на 24 февраля 2023 года увеличилось до 49-и. В 15 из них открыть подобный депозит можно онлайн. Также в 36 банках можно открыть конвертационный депозит в евро.

2. Sense Bank улучшил условия предварительного заказа валюты

Теперь получить предварительно заказанную наличную валюту можно не на десятый рабочий день, как это было раньше, а на пятый календарный день. При этом если пятый календарный день попадает на выходной, то выплата производится в следующий рабочий.

К сожалению, возможность сделать предварительный заказ до момента окончания депозита, чтобы получить средства в день окончания, а не позже, пока не появилась.

3. Еще один банк отказался от веб-версии интернет-банкинга

С 1 марта 2022 года перестанет работать веб-версия интернет-банка «ABank24». Информацию об отказе от веб-версии «А-Банк» разослал своим клиентам с помощью мобильного приложения «ABank24».

Ранее по тому же пути пошел «ПУМБ»: веб-версия интернет-банка «ПУМБ online» уже давно недоступна его клиентам. Похоже, на банковском рынке формируется новый тренд. Об удобствах клиентов банки предпочитают не задумываться.

4. Sense Bank отсрочил изменение процентных ставок по депозитным счетам

Sense Bank перенес на 9 марта 2023 года снижение ставок по счетам «Сберегательный», «Копилка» и «Максимальный», а также повышение ставки по депозиту «Мобильный». Ранее снижение процентных ставок планировалось сделать с 24 февраля 2023 года. Как и планировалось ранее, с 1 апреля 2023 года будут снижены процентные ставки для текущих и карточных счетов «Вклад до востребования на карточном счету», «Доходный сейф», карт Cameleon и «Выгода».

5. Банк «Конкорд» меняет условия выпуска и обслуживания элитных карт

С 17 марта 2023 года вносятся изменения в тарифы на выпуск и обслуживание элитных банковских платежных карт АО «АКБ «Конкорд»: VISA Infinite, World Elite, Platinum, Infinite Free, World Elite Free, Platinum Free.

Изменения коснутся: - платы за оформление и ежемесячное обслуживание карт;

- условий бесплатного обслуживания карт;

- платы за выдачу наличных;

- комиссии за безналичный перевод собственных средств.

Более детально с действующими тарифами и планируемыми изменениями можно ознакомиться по ссылке﻿.