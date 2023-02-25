Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Ще чотири банки почали оформлювати конвертаційні депозити

Зростає кількість банків, які надають своїм клієнтам послугу відкриття валютних депозитів шляхом внесення гривні з купівлею валюти на міжбанківському валютному ринку. Минулого тижня до списку додалися «Міжнародний інвестиційний банк», банк «Авангард», «Полікомбанк» та «Мотор-банк».

У результаті загальна кількість банків, що оформляють конвертаційні депозити, станом на 24 лютого 2023 року збільшилася до 49-ти. У 15 із них відкрити подібний депозит можна онлайн. Також у 36 банках можна відкрити конвертаційний депозит у євро.

2. Sense Bank покращив умови попереднього замовлення валюти

Тепер отримати попередньо замовлену готівкову валюту можна не на десятий робочий день, як це було раніше, а на п'ятий календарний день. При цьому, якщо п'ятий календарний день потрапляє на вихідний, то виплата здійснюється у наступний робітник.

На жаль, можливість зробити попереднє замовлення до моменту закінчення депозиту, щоб отримати кошти в день закінчення, а не пізніше, доки не з'явилася.

3. Ще один банк відмовився від веб-версії інтернет-банкінгу

З 1 березня 2022 року перестане працювати веб-версія інтернет-банку «ABank24». Інформацію про відмову від веб-версії «А-Банк» надіслав своїм клієнтам за допомогою мобільного додатку «ABank24».

Раніше тим же шляхом пішов «ПУМБ»: веб-версія інтернет-банку «ПУМБ online» вже давно недоступна його клієнтам. Схоже, що на банківському ринку формується новий тренд. Про зручності клієнтів банки вважають за краще не замислюватися.

4. Sense Bank відстрочив зміну процентних ставок за депозитними рахунками

Sense Bank переніс на 9 березня 2023 зниження ставок за рахунками «Ощадний», «Скарбничка» та «Максимальний», а також підвищення ставки за депозитом «Мобільний». Раніше зниження відсоткових ставок планувалося зробити із 24 лютого 2023 року. Як і планувалося раніше, з 1 квітня 2023 року буде знижено відсоткові ставки для поточних та карткових рахунків «Внесок до запитання на картковому рахунку», «Прибутковий сейф», карток Cameleon та «Вигода».

5. Банк «Конкорд» змінює умови випуску та обслуговування елітних карток

З 17 березня 2023 року вносяться зміни до тарифів на випуск та обслуговування елітних банківських платіжних карток АТ «АКБ «Конкорд»: VISA Infinite, World Elite, Platinum, World Elite Free, World Elite Free, Platinum Free.

Зміни торкнуться: - плати за оформлення та щомісячне обслуговування карток;

- Умов безкоштовного обслуговування карт;

- Плати за видачу готівки;

- Комісії за безготівковий переказ власних коштів.

Більш детально з діючими тарифами та запланованими змінами можна ознайомитись за посиланням.