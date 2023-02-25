Укрэнерго: Дефицит в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется

В субботу, 25 февраля, потребление электроэнергии в Украине несколько понижено, в пределах характерного для выходного дня зимы. Отключения возможны при повреждении сетей из-за сильного ветра, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует две недели подряд и пока не прогнозируется" , - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в энергосистеме работают все виды электростанций, импорт электроэнергии производится в незначительных объемах.

Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, обесточены в прифронтовых городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.

"Там, где разрешает безопасность, проводятся ремонтные работы" , - сообщили в "Укрэнерго".

Также возможны отключения из-за повреждений сетей в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в пресс-службе.

Лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме.

"Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений" , – добавили в "Укрэнерго".

В Одессе по-прежнему действуют сетевые ограничения, вызванные значительным повреждением энергетической инфраструктуры.

"Поэтому во избежание перегрузки оставшегося в работе оборудования применяются графики почасовых отключений" , - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в последние дни энергосистема Украины работает с резервом мощности.

Напомним, НБУ подготовил два сценария последствий ракетных обстрелов для инфраструктуры Украины. И базовый и пессимистический сценарий предполагают дефицит электроэнергии еще длительное время.