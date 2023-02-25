Укренерго: Дефіцит в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується
У суботу, 25 лютого, споживання електроенергії в Україні дещо знижене, в межах характерного для вихідного дня зими. Відключення можливі у разі пошкодження мереж через сильний вітер, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".
"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній два тижні поспіль і наразі не прогнозується", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби, в енергосистемі працюють усі види електростанцій, імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.
Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, що спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області.
"Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи", - повідомили в "Укренерго"
Також можливі відключення через пошкодження мереж у зв'язку з погіршенням погодних умов, повідомили в прес-службі.
Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі.
"Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - додали в "Укренерго".
В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури.
"Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень", - повідомили в прес-службі.
Нагадаємо, в останні дні енергосистема України працює з резервом потужності.
Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.