Укренерго: Дефіцит в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується

У суботу, 25 лютого, споживання електроенергії в Україні дещо знижене, в межах характерного для вихідного дня зими. Відключення можливі у разі пошкодження мереж через сильний вітер, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній два тижні поспіль і наразі не прогнозується" , - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, в енергосистемі працюють усі види електростанцій, імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, що спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи" , - повідомили в "Укренерго"

Також можливі відключення через пошкодження мереж у зв'язку з погіршенням погодних умов, повідомили в прес-службі.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі.

"Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень" , - додали в "Укренерго".

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури.

"Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень" , - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, в останні дні енергосистема України працює з резервом потужності.

Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.