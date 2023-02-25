Залужный сказал детям, что они вернутся в Мариуполь в этом году
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пообещал детям возвращение в оккупированный Мариуполь "в этом году", сообщает Украинская правда.
Об этом сказал Залужный в документальном проекте Дмитрия Комарова.
По словам главнокомандующего, на праздновании дня Святого Николая он поздравлял детей.
Маленький мальчик отвел Залужного в сторону и спросил у него на ухо, "точно ли мы вернемся в Мариуполь?", на что получил ответ:
"Да. В этом году".
Залужный отметил, что его такие просьбы детей "вдохновляют".