Залужный сказал детям, что они вернутся в Мариуполь в этом году

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пообещал детям возвращение в оккупированный Мариуполь "в этом году", сообщает Украинская правда.

Об этом сказал Залужный в документальном проекте Дмитрия Комарова.

По словам главнокомандующего, на праздновании дня Святого Николая он поздравлял детей.

Маленький мальчик отвел Залужного в сторону и спросил у него на ухо, "точно ли мы вернемся в Мариуполь?", на что получил ответ:

"Да. В этом году".

Залужный отметил, что его такие просьбы детей "вдохновляют".