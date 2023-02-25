Залужний сказав дітям, що вони повернуться до Маріуполя цього року

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний пообіцяв дітям повернення до окупованого Маріуполя "цього року", повідомляє Українська правда.

Про це сказав Залужний в документальному проєкті Дмитра Комарова.

За словами головнокомандувача, на святкуванні дня Святого Миколая він вітав дітей.

Маленький хлопчик відвів Залужного у бік і запитав у нього на вухо, чи "точно ми повернемося в Маріуполь?", на що отримав відповідь:

"Так. У цьому році".

Залужний зазначив, що його такі прохання дітей "надихають".