Генштаб: ВСУ ликвидировали около 560 оккупантов и сбили 300-й самолет
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 560 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже почти 150 тысяч своих военных, сообщает Новое время.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 27 февраля, потери РФ составляют:
- личного состава — около148690 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 3385 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 6621 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2380 (+0) ед,
- РСЗО — 475 (+0) ед,
- средства ПВО — 247 (+0) ед,
- самолетов — 300 (+1) ед,
- вертолетов — 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2048 (+11),
- крылатые ракеты — 873 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5248 (+6) ед,
- специальная техника — 230 (+0).
Ранее британская разведка сообщила, что под Угледаром войска РФ понесли серьезные потери.