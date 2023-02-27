Генштаб: ВСУ ликвидировали около 560 оккупантов и сбили 300-й самолет

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 560 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже почти 150 тысяч своих военных, сообщает Новое время.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 27 февраля, потери РФ составляют:

личного состава — около148690 (+560) человек ликвидировано,

танков — 3385 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 6621 (+6) ед,

артиллерийских систем — 2380 (+0) ед,

РСЗО — 475 (+0) ед,

средства ПВО — 247 (+0) ед,

самолетов — 300 (+1) ед,

вертолетов — 288 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2048 (+11),

крылатые ракеты — 873 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5248 (+6) ед,

специальная техника — 230 (+0).

Ранее британская разведка сообщила, что под Угледаром войска РФ понесли серьезные потери.