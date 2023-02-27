Генштаб: ЗСУ ліквідували близько 560 окупантів і збили 300-й літак

Генштаб: ЗСУ ліквідували близько 560 окупантів і збили 300-й літак
Фото: Facebook

За минулу добу в Україні ліквідували близько 560 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила майже 150 тисяч своїх військових, повідомляє Новое время.

За даними Генштабу станом на понеділок, 27 лютого, втрати РФ складають:

  • особового складу – близько148690 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3385 (+4) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 6621 (+6) од.,
  • артилерійських систем - 2380 (+0) од.,
  • РСЗВ – 475 (+0) од.,
  • засоби ППО ‒ 247 (+0) од.,
  • літаків – 300 (+1) од.,
  • вертольотів – 288 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11),
  • крилаті ракети 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 230 (+0).

Раніше британська розвідка повідомила, що під Вугледаром війська РФ зазнали серйозних втрат.

Новини

Популярні теми форуму

analytics