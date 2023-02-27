Генштаб: ЗСУ ліквідували близько 560 окупантів і збили 300-й літак
За минулу добу в Україні ліквідували близько 560 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила майже 150 тисяч своїх військових, повідомляє Новое время.
За даними Генштабу станом на понеділок, 27 лютого, втрати РФ складають:
- особового складу – близько148690 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3385 (+4) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 6621 (+6) од.,
- артилерійських систем - 2380 (+0) од.,
- РСЗВ – 475 (+0) од.,
- засоби ППО ‒ 247 (+0) од.,
- літаків – 300 (+1) од.,
- вертольотів – 288 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2048 (+11),
- крилаті ракети 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5248 (+6) од.,
- спеціальна техніка ‒ 230 (+0).
Раніше британська розвідка повідомила, що під Вугледаром війська РФ зазнали серйозних втрат.