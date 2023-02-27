Европарламент: ЕС готов полностью прекратить импорт газа из России
Европейский Союз готов полностью прекратить импорт газа из России, сообщает Новое время.
Об этом, как сообщает украиноязычный Telegram-канал Европарламента, заявил Кристиан Силвиу-Бушой, глава Комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике относительно работы своего комитета для поддержки Украины.
"Мы увидели решимость ЕС относительно программы REPOWER, чтобы полностью прекратить импорт газа из России, чтобы диверсифицировать наши источники газа", — заявил он.
Как сообщалось, в период с августа 2022 по январь 2023 года снизил потребление газа на 19,3% по сравнению со средним потреблением газа за аналогичный период с 2017 года.