Європарламент: ЄС готовий повністю припинити імпорт газу з Росії

Європейський Союз готовий повністю припинити імпорт газу з Росії, повідомляє Новое время.

Про це, як повідомляє україномовний Telegram-канал Європарламенту, заявив Крістіан Сілвіу-Бушой, голова Комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики щодо роботи свого комітету для підтримки України.

"Ми побачили рішучість ЄС щодо програми REPOWER, щоб повністю припинити імпорт газу з Росії, щоб диверсифікувати наші джерела газу" , — заявив він.

Як повідомлялося, у період із серпня 2022-го до січня 2023 року знизив споживання газу на 19,3% порівняно з середнім споживанням газу за аналогічний період з 2017 році.